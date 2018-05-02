Dünyanın en büyüğü Boğaz’dan geçiyor

Pioneering Spirit İsviçreli Allseas şirketi tarafından geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırılarak monte ve demonte edilebilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı. Dev gemide 40 milletten 562 kişinin görev yapıyor. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi’ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit’in genişliği 382 metre ve uzunluğu 124 metre. Depolama alanında azami dört günlük boru depolayabilen gemiye, sürekli boru tedariki sağlanıyor. Gemiye her bir seferde 700-800 boru transferi yapılırken, bu boruların Pioneering Spirit depolama alanına aktarılması iki günü buluyor.



GÜNDE 5.7 KİLOMETRE BORU DÖŞEDİ



TürkAkım projesinin derin deniz kısmı boyunca en fazla 2 bin 200 metre derinlikte boru döşenen gemiyle, bu yıl şubat ayında günde 5,7 kilometre boru döşenerek rekor kırıldı. Pioneering Spirit gemisinde 12’şer metre uzunluğundaki iki boru birleştirilerek, 24 metreye ulaşan bu borular deniz altına indiriliyor. Böylece, gemi iki borunun birleştirilmesinden sonra hareket edip her 24 metrede bir duruyor. Yapılan her boru birleştirme işleminin fotoğrafı çekilerek herhangi bir aksilik durumunda kontrol edilmek üzere saklanıyor. Ayrıca bir kontrol gemisi de Pioneering Spirit’i yolculuğunda belli bir mesafeden takip ediyor.



GÜNDE 100 BİN LİTRE YAKIT TÜKETİYOR



Elektrik ihtiyacını 88 megavat kapasiteli sekiz jeneratörle karşılayan Pioneering Spirit’e yakıt olarak 21 milyon litre dizel yüklenebilirken, ortalama hızda günde 100 bin litre, tam hızda ise 400 bin litreye kadar dizel tüketimi gerçekleştiriliyor. Haftada 11 bin yumurta, 250 kilogram pirinç tüketiliyor .TürkAkım projesinin ilk hattının derin denizlerdeki boru döşeme sürecinde 40 milletten 562 kişinin çalıştığı Pioneering Spirit’te her çalışan için ayrı bir oda bulunurken, yemekhane, dinlenme salonu ve eğlence alanı da ayrıca planlanmış. Çalışanların dinlenme sürelerini eğlenceli hale getirmek isteyen ekip, her dilden belgesel ve filmlerin yer aldığı televizyonların yanı sıra çalışanlara birçok oyun konsolu da sağlıyor. Çalışanlar genelde 5 hafta boyunca 7 gün ve günde 12 saat çalıştıktan sonra 5 hafta izin yapıyor ancak bazı çalışanların rotasyon süreleri ülkelerinin uzaklığı nedeniyle 12 haftaya kadar çıkabiliyor.



10 AYDA TAMAMLADI



Geçen yıl haziran sonunda TürkAkım projesinin derin sulardaki döşeme çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit, bugün itibarıyla yaklaşık 10 aylık yolculuğunu tamamlayarak Türkiye kıyılarına ulaştı.



Şu ana kadar 74 binden fazla boru kaynağı yapıldığını aktaran gemi kaptanı Loek Fernengel şöyle konuştu:

“Bu kaynaklarda hata payı sadece yüzde 0,63 olarak belirlendi. Bunları da düzelttik. Şu ana kadar hem üretim hızı ve güvenliği rekorlarımızla hem de kalite açısından çok başarılı bir süreç geçirdik. Bir ay önce bir fırtına nedeniyle 7-8 metrelik dalgalara rağmen çalışmalara devam ettik. Gemiye zarar verdi, ancak üretim durmadı. Boru döşeme işi esnasında deniz dibinde uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara rastladık. Her seferinde yeni bir rota belirledik, bunlara rağmen hedefimize zamanında ulaştık, herhangi bir erteleme olmadı. Artık bu görevimizi tamamladık ve buradan Rotterdam’a gideceğiz. Orada 10 gün içinde gemiyi boru döşeme ayarlarından çıkarıp platform montaj ayarına getireceğiz. Ardından Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için yola çıkacağız. TürkAkım’ın ikinci hattını tamamlamak için 2018’in 3. çeyreğinde Karadeniz’e geri döneceğiz.”



BİRİ TÜRKİYE’YE BİRİ AVRUPA’YA



TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi her biri 15,75 milyar metreküplük 2 hattan oluşuyor. Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak boru hatlarından ilki Türkiye’ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.