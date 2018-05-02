Dünyanın en büyüğü 5 saatte geçti

Pioneering Spirit için İstanbul Boğazı sabah saatlerinde transit gemi geçişlerine kapatılırken özel güvenlik önlemleri alındı. Pioneering Spirit dün saat 09.00’da Rumeli Feneri’nden İstanbul Boğazı’na girerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 5 kurtarma gemisi eşlik etti. Dev gemi üç köprüyü sorunsuz olarak geçti. Geminin İstanbul Boğazı’ndan çıkışı 5 saat sürdü.



40 ÜLKEDEN 562 PERSONELİ VAR

Geminin geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, bazı turistler ise el salladı. Gemi mürettebatı da geminin güvertesine çıkarak boğazı izledi. Dev gemi Akdeniz üzerinden Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Hollanda’nın Rotterdam limanına gidecek.



Dev gemide 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi’ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit’in genişliği 124 metre ve uzunluğu 382 metre.