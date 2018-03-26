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    Dünyanın 1 numarası, 175 numaraya yenildi

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    Avustralyalı tenisçi Thanasi Kokkinakis'in 2-1 yendiği İsviçreli dünya 1 numarası Roger Federer, Miami Açık Turnuvası'ndan 2. turda elendi.


    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, ilk turu maç yapmadan geçen son şampiyon Federer ile elemelerden gelen Kokkinakis karşılaştı.

    Dünya sıralamasının 175. basamağındaki Kokkinakis, maçı 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.

    Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, Indian Wells Turnuvası'nın finalinde Juan Martin Del Potro'ya yenilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı da kaybetti. 36 yaşındaki raket, böylece 2014'ten bu yana ilk kez üst üste mağlubiyetler yaşadı.

    Unvanını korumak için çıktığı turnuvaya veda eden Federer, erkekler dünya sıralaması liderliğini de Rafael Nadal'a kaptırdı. Dünya 1 numarası unvanını 2 Nisan'da Nadal'a bırakacak Federer, geçen yıl olduğu gibi toprak kort sezonunda oynamayacağını açıkladı.

    Dünyanın 1 numarası, 175 numaraya yenildi

    Etiketler: roger federer , miami açık turnuvası , gündem
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