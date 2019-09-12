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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Razi CANİKLİGİL
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyanı 'phish'lemişler! Türkiye'nin yardımıyla çökertildi

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Dünyanı 'phish'lemişler! Türkiye'nin yardımıyla çökertildi

Elektronik posta ve havale yöntemiyle aralarında emeklilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırıp 118 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası çete çökertildi. ABD’nin yürüttüğü operasyona Türkiye de destek verdi. Nijerya’da 167, ABD’de 74, Türkiye’de 18, Gana’da 15 kişi olmak üzere toplam 281 kişi tutuklandı. FBI, bu yöntemle hacker’ların dünyada son üç yılda 26 milyar doları bulan zarara neden olduğunu belirtti.

ABD’nin, dünya genelinde sahte e-posta (phishing-oltalama) ve havale yöntemiyle 118 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası çeteye yönelik ‘reWired’ isimli operasyonuna Türk polisi de destek verdi. Operasyonda 18’i Türkiye’den 281 kişi yakalandı.

3.7 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında çok sayıda emekli de dahil olmak üzere çok sayıda işletme ve bankalardan yapılan havale işlemlerini internette ele geçirmek için komplo kuran uluslararası çeteyi Türkiye’nin de yardımıyla çökerttiklerini duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Posta Araştırma Servisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve dört ay süren ‘reWired’ isimli gizli operasyonda Nijerya’da 167, ABD’de 74, Türkiye’de 18 ve Gana’da 15 tutuklandı. Fransa, İtalya, Japonya, Kenya, Malezya ve İngiltere’deki tutuklamalarla birlikte bu sayı 281’i buldu. Operasyonda 3.7 milyon dolar ele geçirildiği belirtildi.

Dolandırıcılar işe şirket ve kişilere kredi kartı şirketi, banka ya da internet hizmeti sağlayıcı şirketten geliyormuş gibi ‘phishing’ yani ‘oltalama’ e-postaları yollayarak tuzağa düşürmekle başlıyor. Bu mesajlarda genellikle hesapları güncelleyebilmek için banka hesap ya da kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler talep ediliyor. Bu e-postalarda, kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL bağlantısı yer alıyor. Bu site aslında ya sahte ya da değiştirilmiş bir web sitesi. Kullanıcılardan da bu siteye gittiklerinde phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere kişisel bilgilerini girmeleri isteniyor.

ÇALIŞAN GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

Kişinin verilerini ele geçiren korsanlar, şirketlerin insan kaynakları veya bordro departmanına, mevduat hesaplarında değişiklik isteyen çalışanlardan gibi görünen sahte e-posta gönderiyorlar. Görevli sahte e-posta olduğunu anlamazsa, değişiklik sayesinde havale artık hacker’ın geçici hesabına yöneliyor. Söz konusu çetenin bu sayede 118 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirtiliyor.

Dünyanı phishlemişler Türkiyenin yardımıyla çökertildi

 

E-POSTA’YLA 3 YILDA 26 MİLYAR DOLAR ZARAR

AMERİKAN Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) verilen rakamlarda İş E-posta Uzlaşımı (BEC) ismi verilen yöntemle hacker’ların dünyada son üç yılda 26 milyar doları bulan zarara neden olduğu belirtildi. Raporda özellikle emekli maaşlarını ödeyen kurumların düzenli saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.

ANA ADRES HONG KONG VE ÇİN’DEKİ BANKALAR

FBI’ın yaptığı açıklamaya göre Mayıs 2018 ile Temmuz 2019 arasında dijital dolandırıcılıkta küresel maddi kayıplar yüzde 100 oranında arttı. ABD’nin 50 eyaleti ve 177 ülkede çete üyeleri faaliyetlerine devam ederken en az 140 ülkeye dolandırıcılıkla elde edilen fonlar yönlendirildi. Finansal data akışına göre Çin ve Hong Kong’daki bankalar, vurgun paralarının yönlendirildiği ana adresler oldu. FBI, dolandırıcılıktan elde edilen paraların İngiltere, Meksika ve Türkiye’ye yönlendirilmesinde de artış olduğuna işaret etti.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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