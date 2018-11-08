Dünyadan TBMM’ye doktor mektubu
TBMM Sağlık Komisyonu, 15 saat süren ve sabah 07.00’ye karşı tamamlanan son çalışma gününde torba teklifi eklemelerle dün kabul etti ve teklif 44 maddeye çıktı. ‘Sakıncalı’ olduğu iddia edilen doktorlara çalışma sınırlaması getiren maddelere Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra Dünya ve Avrupa tabiplerinden de tepki geldi.
DÜNYA Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), ihraç edilen veya güvenlik soruşturmasını geçemeyen hekimlere yönelik sınırlamayla ilgili olarak, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine mektup gönderdi.
Mektupta, düzenlemenin “tehlikeli ve sorumsuzca” olduğu savunularak, teklifin acilen geri çekilmesi istendi.
SAĞLIĞA ENGEL
Mektupta teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu. Mektupta, “Tasarı tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Sizi, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz” denildi.
CPME’den Avrupa Delegasyonu’na gönderilen mektupta da yasa teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.
SALDIRGANA ÖNLEM
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini amaçlayan maddeye göre saldırganlar hiçbir şekilde karakoldan serbest bırakılamayacak. Sağlık çalışanlarına saldıranlar, kolluk görevlilerince doğrudan savcılığa gönderilecek. Böylece yargı öncesinde tehdit veya baskıyla şikâyetin geri alınması veya polisin uzlaştırma girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar da şiddet mağduru olduklarında kamu görevlisi gibi kabul edilecek. Şiddete uğrayan Sağlık Bakanlığı personeline sağlanan hukuki yardım, devlet ve vakıf üniversitelerinde şiddete maruz kalan çalışanlara da uygulanacak.
TTB: ÖMÜR BOYU KISITLI
Türk Tabipleri Birliği Temsilcisi Mustafa Güler, teklifle ilgili şunları söyledi:
“İşyeri hekimliği yapılabilir’ denilmişti, imkânsız. Çünkü işyeri hekimliği, SGK’ya rapor etmek üzerine tanımlanmış olan bir iştir. O bakımdan, onun da yapılması mümkün değildir. Olabilirse sadece muayenehane açmaktan başka imkân tanınmayan bir alan. Son yaptırım ise bütünüyle mesleki yetkinin kısıtlanmasıdır. Bu kişilerin düzenlemiş olduğu raporların yargı organları ve idare tarafından herhangi bir karara ya da işleme esas alınamayacağını söylüyor. Böyle bir şeyi söylediğimiz zaman, bu kişilerin mesleki yetkilerini ömür boyunca kısıtlamış oluyor. Bütün yargı organlarına sürekli güncellenen bir sakıncalı hekim listesi göndereceksiniz. Bu sakıncalılıkları neonla ışıklandırıp daha parlak hale getiriyoruz, herkesin bilmesini sağlıyoruz.”
TIP MERKEZİ AÇABİLİR
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ise tıp merkezleri açısından uygulamadaki ayrıntıyı şöyle anlattı: “Yani tüp bebek sertifikası olan SGK’yla anlaşması olmayan bir tüp bebek merkezinde çalışabilir. Bunlar merkez açabilir. Herhangi bir işlem için müracaat eden, yani işte şu birimi açmak için, şu ruhsatı almak için müracaat eden hiç kimsenin güvenlik veya arşiv araştırması yapılmıyor veya KHK’lı olup olmadığına bakılmıyor, o ayrı bir şey.”
SİGARAYA KARŞI İTTİFAK
Sigaranın, ‘tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paketlerde satılması’nı düzenleyen madde tüm partilerin ittifakıyla kabul edildi. Bu maddeye göre ayrıca televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ortamında tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.
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