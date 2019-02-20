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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Dünyadaki nadir eserlerden biri... Koruma altına alındı

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Dünyadaki nadir eserlerden biri... Koruma altına alındı

Kayseri'de ele geçirilen, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen havarilerinin resmedildiği 13. yüzyıla ait tablo koruma altına alındı. Dünyadaki nadir eserlerden olduğu değerlendirilen tablonun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ileri sürülüyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada ele geçirilen tabloyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Dünyadaki nadir eserlerden olduğu ve yurt dışına kaçırılarak satılacağı değerlendirilen tablo, Kayseri Müzesi tarafından koruma altına alındı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu heyeti tarafından tabloyla ilgili yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından rapor hazırlanması bekleniyor.

Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ileri sürülen tabloyla ilgili gözaltına alınan ve dış ticaret işiyle uğraştığı öğrenilen M.N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen bir kadın ve iki erkeğin resmedildiği, üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirilmiş, M.N.T. gözaltına alınmıştı.

Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...
Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...
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