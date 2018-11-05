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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
05.11.2018 - 20:27, Son Güncelleme:

Dünyada tekiz

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Dünyada tekiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dünyada kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet yoktur. Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye’yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız” dedi. Erdoğan, Limak Vakfı tarafından Küçükçekmece’de yaptırılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu dün hizmete açarken özetle şöyle konuştu:

AİLELERİNE DESTEK VERİYORLAR

“Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına, her birine ortalama 650 TL engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir. Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştıran engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Dünyada kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet yoktur. Vatandaşlarının tamamını, genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülke, dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar sağlık reformunu dahi gerçekleştiremediler.

ÖZELLİKLE TAKİP EDECEĞİM

3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, otistik bireylere yönelik özel bir otizm eylem planı hazırladık. Bu plan, ülkemizde sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 4-5 milyonluk bir kesimi kapsıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile diğer tüm kurumlarımıza otizm eylem planının uygulanmasını hassasiyetle takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Dünyada tekiz

KADROLAR İŞGAL EDİLMİŞTİ

Geçmişte yıllarca bu ülkenin kaynaklarını adeta babalarının malı gibi kullanan, peşkeş çeken, yerli ve milli her türlü hamleyi boğan bir zihniyetin yerine, insan odaklı bir anlayışı her alanda yerleştirdik. Ülkemizde bugün yapılan işlerin 20 yıl önce, 40 yıl önce, 60 yıl önce niye yapılmadığının sorusunun cevabı işte bu kavramlarda gizlidir. Çünkü geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer, büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir.

YARDIMDA BİRİNCİYİZ

Sorumluluğumuz sadece kendimizle sınırlı değildir. Geleceğini bizimle birlikte gören bölgemizdeki ve dünyadaki yüz milyonlarca insanın beklentilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Bireyler, kamu görevlileri, ticari veya gönüllü kurumlar olarak elimizdeki imkânları bu yönde seferber etmeliyiz. Dünyadaki fakir fukaranın garip gurebanın olduğu ülkelere, en az gelişmiş ülkelere yardımda milli gelire oranla dünyanın bir numarası hangi ülke biliyor musunuz? Türkiye. ABD ikinci sırada. Diğerleri arkadan geliyor.

HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Türkiye herkesin kendi gücü ve kabiliyeti oranında bu büyük seferberliğe katkıda bulunması gereken bir dönemden geçiyor. Unutmayın kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye’yi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde, 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye, kendisiyle birlikte, bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.”

BU EMEK AYRI BİR SAYGIYA LAYIK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldığı açılışın ardından çocuklarla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı konuşmasında “Elbette her gayret takdire şayandır. Ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır. Ülkemizde bu evlatlarımız sanki bir utanç sebebi gibi izbe köşelerde gizlenmişler, hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdi. Romanlara, filmlere konu olan bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Biz kökenine, meşrebine, bölgesine, başka hiçbir farklılığına bakmadan, herkesi insan nazarıyla gördük ve ona göre hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Her konuda, kadınların ve engellilerin bugün geldiği yeri, 16 yıl öncesiyle mukayese etmek dahi mümkün değildir.”

Dünyada tekiz

İŞ DÜNYASI TÖRENDEYDİ

İSTANBUL Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun resmi açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı törenle yapıldı. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara özel eğitim verecek okulun açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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