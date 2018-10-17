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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
17.10.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Dünyada örneği çok az... Hemofili hastasına 18 günde 2 ameliyat

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Dünyada örneği çok az... Hemofili hastasına 18 günde 2 ameliyat

Hemofili (kanın pıhtılaşamaması) hastası Hüseyin Yıldız 18 gün arayla iki büyük ameliyat atlattı. Siroz tedavisi için organ nakline hazırlanırken, iki ana kalp damarında tıkanıklık saptanan Yıldız’a önce baypas, sonra da dünyada sayılı hastaya uygulanan karaciğer nakli yapıldı.

Kriptojenik yani sebebi anlaşılamayan karaciğer sirozu olan marangoz Hüseyin Yıldız’ı (55) takip eden doktorları, karaciğer nakli dışında bir tedavi seçeneği olmadığını söyledi. Ancak Yıldız, hemofili A tipiydi. Vücudu kanamayı durduran faktör 8’i yeterli üretemiyordu. Dişi bile çekilecek olsa, önce faktör 8 (plazma) alıyordu. Henüz hiç ameliyat olmamıştı.

Oğlu Rıdvan (27) karaciğerini paylaşmaya uygun ve hazırdı. Nakle hazırlık için yapılan kardiyolojik konsültasyonunda, iki kalp damarlarında ileri düzeyde darlık saptandı. Darlık nakil ameliyatını riske sokuyordu. Yıldız’ın operasyon esnasında kalp krizi geçirme riskini önlemek için önce baypas ameliyatı yapılmasına karar verildi. Faktör 8’le ameliyatta kanama riskine karşı önlem alındı. Göğüs kafesi açılarak açık kalp ameliyatı, kanamasız gerçekleştirildi.

İKİ AMELİYAT ARASI İKİ GÜN EVE GİTTİ

Yıldız hastanede yaklaşık iki hafta yakından izlendi. Sadece 2 günlüğüne eve gönderildi ve ilk ameliyattan 18 gün sonra nakil ameliyatına alındı. İlkinde olduğu gibi faktör 8 takviyesi verilerek hazırlandı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ nakli cerrahları Doç. Dr. Turan Kanmaz ve Dr. Cihan Karataş ameliyatları gerçekleştirdi. Faktör 8 takviyesi ameliyatın ardından 3 gün daha devam etti. Nakilden 8 gün sonra da taburcu edildi. 

YENİ KARACİĞER EKSİĞİ TAMAMLIYOR

Dr. Çihan Karataş hastayla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu vakalarda en zor olanı kanamalarla mücadele etmek. Sağ karaciğer lobunu aldığımız oğlu hemofili hastası olmadığı için, hastamızda da faktör 8 üretmeye başladı. Ameliyattan önce 8 birim olan faktör 8 düzeyi, ameliyattan sonra 20 birime çıktı. Nakil karaciğer eksik faktör 8’i tamamlamaya başladı. Bunun daha da artmasını bekliyoruz.”

KARACİĞER OĞLUNDAN

Hasta Hüseyin Yıldız “Baypas benim ilk ameliyatım. Sonraki nakil de ikincisi. Faktör 8’lerim de artmaya başlamış. Neticede bu ameliyat hayatımı değiştirecek” dedi.

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