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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.03.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Dünyada başka örneği yok!

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Dünyada başka örneği yok!

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü kıyısında, Taşhan Mahallesi kırsalında kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesinde sergilenmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Taşhan’da yapılan kazı çalışmaları sonucu çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi’ndeki laboratuvarda gerekli işlemlerden geçirildi. Fosiller, Büyükşehir Belediyesi salonunda sergilenmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan’ın gerçekleştirdiği kazılarda bulunan fosiller, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişine konuldu. Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.

Dünyada başka örneği yok

’KAYSERİ’NİN ZENGİNLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ’

Kayseri’nin bilinen, az bilinen ya da hiç bilinmeyen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ise "Yaptığımız bu çalışmalarla ’zenginlikler şehri’ adını verdiğimiz Kayserimize yeni zenginlikler ekliyoruz. Bu anlamda sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli yerel yönetimi olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. Kayseri’nin zenginliklerini ortaya çıkarmada, değerlendirmede ve toplumun istifadesine sunmada kararlıyız ve kararlılığımızı yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz" dedi.

Dünyada başka örneği yok

’SERGİDE DÜNYANIN 7,5 MİLYON YILLIK TARİHİ YER ALIYOR’

Başkan Çelik, Kayseri’nin üstü gibi altının da tarihi değerlerle dolu olduğunu kaydetti. Tarih öncesi canlılara ait kazı çalışmalarının farklı sahalarda yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada sergilenen fosiller yaklaşık 3 ay arazide süren kazı çalışmaları ve ardından 3 ay laboratuvarda yapılan çalışmaların ürünüdür. Taşhan ve Barsama bölgesinde bulunan, Geç Miyosen Dönem’e ait olan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlar yer alıyor. Bulunan filler arasında bir kısmı dünya literatüründe ilk kez görülen ve bu denli tama yakın, iyi korunmuş örnekler olarak gösteriliyor. Özetle şunu ifade etmek gerekir ki, şu an bu sergide sadece Kayseri’nin değil dünyanın 7,5 milyon yıllık tarihi yer alıyor."

Dünyada başka örneği yok

Çelik, sözlerinin sonunda katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi ve tüm Kayserilileri sergiye davet etti.

 

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