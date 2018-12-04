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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
04.12.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da

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Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade  etti.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbulda

Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.

Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbulda

Banks ve ekibine TBMM gündemine de gelecek olan teşvik ve yeni sinema kanunu tasarısından da bahseden Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğinde olacak "Filming In Turkey" projesini de anlattı.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbulda

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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