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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA (İHA)
13.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı!

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Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı!

Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, Akçakale’de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.

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  • Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor
  • Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor
  • Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor
  • Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, kendisi gibi savaştan kaçanlar için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor. Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.

HER GÜN 200 AİLEYE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILIYOR

Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, “Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale’de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz” dedi.

Türkiye’de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, “Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye’deyim. Ben Suriyeli bir sanatçıyım. Zaman zaman Avrupa’ya turnelere gidiyorum. Türkiye’deki Suriyeliler burada bulunmaktan gayet memnun ve mutlu. Burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık, eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra geçinmeleri için de devlet tarafından yardımlar yapılıyor” diye konuştu.

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