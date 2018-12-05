Dünyaca ünlü oyuncu Sean Penn, Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a geldi
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.
Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.
Ekibiyle çalışmalarını sürdüren ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
AK PARTİ'YE ZİYARET
Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndaki çekimlerinin ardından AK Partili Yasin Aktay ile buluştu.
Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasin Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn’i Genel Merkez’de ağırlayarak sohbet ettik" dedi.
Yasin Aktay hesabından bu fotoğrafı paylaştı
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