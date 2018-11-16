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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
16.11.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı

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Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı

17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yarın akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek tanıtım öncesi İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi, Takvimin sahibi Generoso Di Meo, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ve Lecce Üniversitesi'nden Rosita D'amora kameralar karşısına geçti.

Takvimin kapağına 1741'de Napoli'ye giden İstanbul elçisi Hacı Hüseyin Efendi'yi taşıyan, takvimin Generoso Di Meo, İstanbulla ilgili bir çalışmayı çocukken düşündüğünü ve buraları hayal ettiğini belirtti. Generoso Di Meo, "Buraya gelmek benim için bir rüyaydı. Napoli ve İstanbul arasındaki ilişkiyi hem fotoğraflarla hem de makalelerle anlatmaya çalıştık. Bu takvimin tanıtımı için yarın yapacağımız davete dünyanın her yerinden 700'e yakın insan gelmeye başladı. Yarın akşam takvimi destekleme için Çırağan Sarayı'nda olacaklar. Napoli ile Osmanlı arasındaki ilişkiyi vurgulamak için Osmanlı atmosferi yaratmaya çalıştık. Misafirlerimize ney resitali vereceğiz girişte, Osmanlı'yı sadece görüntüde değil, yemekleriyle kültürüyle müziğiyle tanıtacağımız bir etkinlik olacak" dedi. 

"İSTANBUL'A GELEN ÇOK ÖNEMLİ MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Takvimin, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı için önemine değinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ise "Takvim 17 yıldır yayınlanıyor ve her sene dünyanın önemli başkentini fotoğraflayarak hazırlanıyor. Dünyadan önemli iş insanlarını, sanat ve siyaset insanlarını bir araya topluyor, bu sene de sayfalarına İstanbul'u taşıdı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Massimo Listri İstanbul'un iç mekanlarını fotoğraflayarak takvimin sayfalarına dokudu. İstanbul'un tanıtımına bu kadar katkısı olan bir takvimi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi olarak sahiplenmeyi bir görev olarak kabul ettik. Takvimin tanıtımı için İstanbul'a gelen çok önemli misafirlerimiz var. Di Meo iki ay önce bize takvimden bahsetti ve heyecanlandık. İstanbul'un ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.  

Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018) – 2 İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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