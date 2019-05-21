Dünya Süt Günü ne zaman?
1956 yılında, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) aldığı kararla yılda bir gün, 'Dünya Süt Günü' olarak kutlanıyor. Ülkemizde ise Dünya Süt Günü, ilgili bakanlığın aldığı kararla 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır. Peki, Dünya Süt Günü ne zaman?
Süt, içerdiği zengin protein, vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Süt tüketimini arttırmak ve sütün faydaları hakkında insanları bilgilendirmek için dünyada her yıl, 21 Mayıs tarihi "Dünya Süt Günü" olarak kutlanmaktadır. İşte, Dünya Süt Günü'ne ilişkin ayrıntılar...
İnsan sağlığı bakımında öneme sahip süt ve süt ürünleriyle, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmı karşılanabilmektedir. Süt bu nedenle hepimiz için çok değerli bir gıda maddesidir. Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır.
Doktorlar, kemiklerin yapı taşı olan kalsiyum açısından oldukça zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin maddesi olan sütün her gün düzenli olarak tüketilmesini tavsiye etmektedir. Günde iki bardak süt içilmesi önerilirken, ilerleyen yaşlarda düzenli olarak tüketilen sütün, iskelet ve kemik yapısının deformasyonunu geciktirdiği de uzmanlarca söyleniyor.
21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde, çeşitli meslek örgütleri ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, süt tüketimini arttırmak ve sütün önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır.
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