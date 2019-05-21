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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Dünya Süt Günü ne zaman?

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Dünya Süt Günü ne zaman?

1956 yılında, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) aldığı kararla yılda bir gün, 'Dünya Süt Günü' olarak kutlanıyor. Ülkemizde ise Dünya Süt Günü, ilgili bakanlığın aldığı kararla 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır. Peki, Dünya Süt Günü ne zaman?

Süt, içerdiği zengin protein, vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Süt tüketimini arttırmak ve sütün faydaları hakkında insanları bilgilendirmek için dünyada her yıl, 21 Mayıs tarihi "Dünya Süt Günü" olarak kutlanmaktadır. İşte, Dünya Süt Günü'ne ilişkin ayrıntılar...

İnsan sağlığı bakımında öneme sahip süt ve süt ürünleriyle, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmı karşılanabilmektedir. Süt bu nedenle hepimiz için çok değerli bir gıda maddesidir. Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır.

Doktorlar, kemiklerin yapı taşı olan kalsiyum açısından oldukça zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin maddesi olan sütün her gün düzenli olarak tüketilmesini tavsiye etmektedir. Günde iki bardak süt içilmesi önerilirken, ilerleyen yaşlarda düzenli olarak tüketilen sütün, iskelet ve kemik yapısının deformasyonunu geciktirdiği de uzmanlarca söyleniyor.

21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde, çeşitli meslek örgütleri ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, süt tüketimini arttırmak ve sütün önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır.

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