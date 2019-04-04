Dünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi
Türkiye’de 10 milyondan fazla sokak hayvanı olduğunu söyleyen Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, bireysel çabalarla sorunun çözülemediğini belirtti. Vergi yasası çıkarılmasını ve bu paranın sokak hayvanları için kullanılmasını öneren Tanrıverdi şunları söyledi:
BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ YETERSİZ
“Ülkemizde net rakamı bilinmemekle beraber yaklaşık 10 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Mevcut hayvan hakları yasası ile belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarının ayırdıkları bütçeler maalesef bu hayvanların bakım, beslenme, barınma ve sağlık giderlerine yetmiyor. Vatandaş gönüllü olarak bu hayvanlara bakmaya çalışıyor fakat maalesef bu alanda gönüllü vatandaş sayısı da az.
FATURAYA EKLENEBİLİR
Bu sorunu 82 milyon insanımız ile çözelim. TBMM’de tüm siyasi partilerin ortak çalışması ile yeni bir vergi yasası çıkarılsın. Bütün partiler destekler ise vatandaşımız da itiraz etmez. Vergi de adaletli bir şekilde toplansın. Çok kazancı olandan çok, az geliri olandan az alınsın. Bu vergi su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası gibi herkesin düzenli olarak ödediği bir faturaya eklenebilir. Sokak hayvanlarının yıllık giderleri ortalaması belirli. Bu rakam 82 milyon insana taksim edilerek dağıtılır. Para Hazine’de toplanır. İlgili yerlere aktarılır. Harcama giderleri de yine devletin yetkililerince incelenir, denetlenir. Toplanan bu vergi yalnızca sokak hayvanları için harcanır. Bu toplanan parayı sokak hayvanlarının bakım, beslenme, sağlık ve barınmaları için harcayacak ve sorunu büyük bir oranda çözülmüş olacak.”
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