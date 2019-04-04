Dünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi
GeriGündem Dünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Sokak Hayvanları Gününde veterinerlerden öneri: 10 milyon can için vergi

Türkiye’de 10 milyondan fazla sokak hayvanı olduğunu söyleyen Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, bireysel çabalarla sorunun çözülemediğini belirtti. Vergi yasası çıkarılmasını ve bu paranın sokak hayvanları için kullanılmasını öneren Tanrıverdi şunları söyledi:

BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ YETERSİZ

“Ülkemizde net rakamı bilinmemekle beraber yaklaşık 10 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Mevcut hayvan hakları yasası ile belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarının ayırdıkları bütçeler maalesef bu hayvanların bakım, beslenme, barınma ve sağlık giderlerine yetmiyor. Vatandaş gönüllü olarak bu hayvanlara bakmaya çalışıyor fakat maalesef bu alanda gönüllü vatandaş sayısı da az.

FATURAYA EKLENEBİLİR

Bu sorunu 82 milyon insanımız ile çözelim. TBMM’de tüm siyasi partilerin ortak çalışması ile yeni bir vergi yasası çıkarılsın. Bütün partiler destekler ise vatandaşımız da itiraz etmez. Vergi de adaletli bir şekilde toplansın. Çok kazancı olandan çok, az geliri olandan az alınsın. Bu vergi su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası gibi herkesin düzenli olarak ödediği bir faturaya eklenebilir. Sokak hayvanlarının yıllık giderleri ortalaması belirli. Bu rakam 82 milyon insana taksim edilerek dağıtılır. Para Hazine’de toplanır. İlgili yerlere aktarılır. Harcama giderleri de yine devletin yetkililerince incelenir, denetlenir. Toplanan bu vergi yalnızca sokak hayvanları için harcanır. Bu toplanan parayı sokak hayvanlarının bakım, beslenme, sağlık ve barınmaları için harcayacak ve sorunu büyük bir oranda çözülmüş olacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oktay: 'ABD artık karar vermeli'

"Elinde mazbata olmadan hava atmanın ne anlamı var'

İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor

Otel odasında öldürülmüştü... Katil zanlısı yakalandı