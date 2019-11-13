Dünya rekoru Türkiye’ye: 1 saatte 303.150 fidan
Türkiye, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekorunu kırdı. Guinness resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici, rekor tescil belgesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye verdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada yaklaşık 14 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturuldu. Bu 2023 noktadan biri olan Çorum’da 3 bin kişinin katılımıyla fidan dikildi. 232 bin 647 adet fidanla Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekoru, Çorum’da dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi.
REKORA TANIKLIK ETTİM
Guinness resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle tescil belgesini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teslim etti. Gemici, “11 Kasım 2019 tarihinde bu rekora tanıklık ettim. Bu rekor şimdiye kadar 232 bin 647 ağaçla Endonezya’ya aitti. Bu rekorun şu andan itibaren 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu resmi olarak onaylıyorum. Bu küresel ısınmaya karşı, dünya çapında yapılan büyük sosyal proje için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bakan Pakdemirli ise Çorum'un Celilkırı mevkisindeki rekor denemesinde 1 mimar, 2 spor hakemi, 2 serbest orman mühendisi, 70 bağımsız gözetmen ile bakanlıktan görevli 80 kişilik bir ekibin de görev aldığını söyledi. Pakdemirli, 60 parsele bölünen sahada her bir parselde bulunan bağımsız gözlemcilerin sonuçları bir tutanakla Guinness resmi hakemine teslim ettiklerini kaydetti.
ONLINE FOTOĞRAF ALBÜMÜ
Bakan Pakdemirli, ‘dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü’ rekor denemesinin de devam ettiğini belirterek, “11 Kasım'da fidan dikenlerin fidan dikim süresi ve sonrasında çektikleri fidan diken insan fotoğraflarını internet sitemize yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın çektikleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gerekli olan teknik koşullar da sitede yer alıyor” dedi.
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