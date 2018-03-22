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    Dünya rekoru kırıldı... Tam yarım ton!

    AA
    22.03.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı. Dev fırında yapılan baklava 2.5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda ve 11 bin 800 dilim...

    Açılışı ATO Congresium'da yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesinde tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklava ile rekor sahibi olundu.

    Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantı ile denemenin başarılı olduğunu teyit etti.

    Dünya rekoru kırıldı... Tam yarım ton

    'YAKLAŞIK 11 BİN 800 DİLİM BULUNUYOR' 

    Rekor denemesine destek veren firma yetkililerinden Mehmet Kanbur, yaptığı açıklamada, baklavanın üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

    Amaçlarının Türk baklavasını dünyada tescillemek olduğunu belirten Kanbur, şunları dile getirdi:

    "Osmanlı devletinde baklava alayı vardı. Geçmişimizi geleceğe taşımak istedik. Dünyaya da 'Artık tatlı yiyin, tatlı konuşun. Biz kavga ile değil tatlılarla rekabet ediyoruz. Artık tatlı yeme zamanı, kavga etme zamanı değil' diyoruz. Türk tatlısının doğumda, ölümde, bayramda, özel günlerde yeri vardır. Biz de dünyaya en iyi tatlıyı model olarak gösterdik. 515 kilogram ile rekor kırıldı. Daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta."

    Dünya rekoru kırıldı... Tam yarım ton

    Atilla Kanbur da çeşitli yerden gelen ustalar ve kalfaların hazırlığa destek olduğunu söyledi.

    İlk başta hedeflerinin 250 kilogramın üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kanbur, "500 kilogramın üzerine çıktık. 2.5 metre eninde 7.5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Böyle bir rekora imza atmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

    Dünya rekoru kırıldı... Tam yarım ton

    Etiketler: gündem
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