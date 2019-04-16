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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Dünya Notre Dame Katedrali'ndeki yangını konuşuyor! Katedral nedir?

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Dünya Notre Dame Katedrali'ndeki yangını konuşuyor! Katedral nedir?

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ardından dünyanın dört bir yanında birlik mesajları paylaşıldı. Notre Dame Katedrali'ne ilişkin bilgilerin yanı sıra katedral kelimesinin anlamı da merak konusu oldu. Peki, katedral nedir?

Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın mesajları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak.

Fransa bu büyük varlığının kurtarılmasında bizi hesaba katabilir." ifadelerini kullandı. 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından Fransızca attığı mesajda, "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'te olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla." dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Paris’ten ürkütücü ve rahatsız edici kareler. İhtişamlı Notre Dame Katedrali yanıyor. Düşüncelerimiz Paris’le birlikte." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medyadan dakika dakika Notre Dame yangınını takip ettiğini belirterek, "Ne korkunç bir an. Tüm Fransız halkının duygularını paylaşıyorum." mesajını iletti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de yangınla mücadele edenlere cesaret dileğinde bulundu.

NATO Genel Sekrereteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajda, yangından üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerimiz, Avrupa'nın bu büyük sembolünü kurtarmaya çalışanlarla ve Fransız halkıyla." ifadesini kullandı.Vatikan'dan yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.

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