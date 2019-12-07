Dünya naklen izleyecek... Robotla hayat kurtaracaklar

350 DOKTOR KATILACAK

Cerrahi, robotla yapılan ameliyatlara doğru ilerliyor. Bu konuda dünyada en ünlü isimlerden biri Dr. Rajesh Ahlawat, Hindistan’dan gelecek ve farklı türlerde ameliyat uygulamaları gerçekleştireceğiz. Dünyanın farklı yerlerinden organ nakli alanında çalışan birçok cerrahın bulunacağı ve yurtiçinden yaklaşık 350 katılımcının yer alacağı önemli bir organizasyon olacak. Hocalarımız ameliyat yaparken, organizasyona katılan tüm cerrahlarla birlikte canlı yayında dünya da bizi izleyecek.

3 UYGULAMA YAPILACAK

Antalya’da ilk kez robotik böbrek naklinde ‘alıcı ameliyatı’ gerçekleştirilecek. Laparoskopik yöntemle yapılan kapalı ameliyatla vericiden böbrek çıkarılacak ve robotik ameliyatla alıcıya takılacak. Organizasyon kapsamında yapılacak diğer ameliyatlarda da laparoskopik cerrahinin 3 farklı çeşidi uygulanacak.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ

Organ, insan vücudundan çıkarıldıktan sonra buz içinde tutulur ve alıcıya nakledilir. Bu operasyonda ise daha ileri bir teknoloji kullanacağız. Organ, bir makine içine konulup sanki vücuttaymış gibi çalışmaya devam ediyor. Bu teknoloji de Türkiye’de ilk kez Akdeniz Üniversitesi’nde kullanılacak. Farklı ameliyat türleri hakkında cerrahlarla konuşup tartışacağız. İnternet yayınıyla da bunu dünyanın her yerine duyurmuş olacağız.

BİR YILDA 300 NAKİL

2019’da Akdeniz Üniversitesi’nde 215 böbrek nakli, 68 karaciğer nakli ve çok sayıda kalp ve kornea nakli yapıldı. Geçen günlerde de Türkiye’nin 4’üncü çift kol naklini gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Yıl sonu itibarıyla 300 organ nakline ulaşmış olacağız. Dünyada çok geniş çeşitlilikte nakil yapabilen nadir merkezlerden biriyiz. Şu anda genel cerrahide 4 öğretim üyesi, nefrolojide 2 öğretim üyesi, gastroenterolojide 2 öğretim üyesi sadece nakille ilgileniyor. Çocuk gastroenterolojide ve çocuk nefrolojide de bu alanda görev yapan öğretim üyeleri var.