Dünya Mülteciler Günü’nde Suriyeli efsaneleri
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Mülteci Hakları Derneği ortak bir çalışmaya imza atarak ‘Ülkemizde Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriye Uyruklu Yabancılar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar’ adlı kitapçık hazırladı.
Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dağıtılan broşür, Türkiye’de yabancı düşmanlığını körükleyen yanlış bilgilere dikkat çekiliyor. Kitapçıkta Suriyeli mültecilerle ilgili yer alan bazı efsaneler ve doğrusu şöyle:
Yanlış: Türkiye’deki Suriyelilerin suç oranı çok yüksek.
Doğru: Suriyelilerin suç oranı sanılanın aksine oransal olarak çok düşük. Suriyelilerin nüfusa göre suça karışma oranı yüzde 2.5. Bugüne kadar Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin binde 8’i suça karıştı.
Yanlış: Suriyeliler Türkiye’deki üniversitelere sınavsız olarak alınıyor.
Doğru: YÖK tarafından kabul edilen esaslar kapsamında Suriyeli öğrenciler yabancı öğrenci sınavına giriyorlar ya da özel öğrenci statüsünde yedi üniversitede öğrenim görebiliyorlar.
Yanlış: Suriyeliler PTT ve Kızılay aracılığıyla devletten maaş alıyor.
Doğru: Suriyelilere devlet tarafından verilen herhangi bir aylık bulunmuyor. Sadece mülteci kamplarında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından market alışverişi yapmaları için aylık yardım yapılıyor. AB’nin sosyal uyum yardımı projesi kapsamında ihtiyaç durumuna göre çocuk başına 120 TL ödenebiliyor.
Yanlış: Suriyeliler oy kullanıyor.
Doğru: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince Türk vatandaşı olmayanlar seçimlerde oy kullanamaz. Bu sebeple Suriyelilerin oy kullanması mümkün değil.
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