Dünya markalarının sahtesini üretip büfelere satacaktı
Arnavutköy’de sahte içki üretildiği bilgisi alan ekipler, şüpheli R.O’nun evine baskın düzenledi. Evinin mutfağında dünyaca ünlü içki markalarının sahtesini üreten şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, (R.O.) isimli şahsın Arnavutköy’deki evinde sahte içki imalatı yaptığı istihbaratına ulaştı. Ekipler şüphelinin evini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda R.O.’nun evde ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesi İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi.
ŞİŞELER PAKETLENMİŞ HALDE BULUNDU
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri önceki gün şüphelinin evine baskın düzenledi. Ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içkiyle sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlarla karşılaştı. Evin mutfağının adeta alkol imalathanesine dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonda kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, üç adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile bir adet alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan (R.O.), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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