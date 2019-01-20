‘Dünya Kupası’nı biz getireceğiz’
TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5. e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışını yaptı.
12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile geldiği salonda sporcularla tanışan ve sohbet eden Yıldırım, “Beni buraya torunum getirdi. ‘Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür’ dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım” dedi. E-spor Dünya Kupası’nın İstanbul’da düzenlenmesini hedeflediklerini belirten Yıldırım “Bunun için e-spor camiasına tam desteğimiz var. Burada futbolun, basketbolun, atletizmin çok önemli turnuvaları düzenleniyor. Şimdi de e-spor için aynısı olacak inşallah” diye konuştu.
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