Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman ortaya çıktı? Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
Dünya Kadın Hakları Günü Türkiye’nin dört bir yanında hatırlatılıyor. Aynı zamanda ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının 84'üncü yılı olan bugün sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri. Peki, Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman ortaya çıktı? Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ve bunun dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir gün olarak kabul edilmektedir. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.
Bu anlamlı gün; Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır.
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle