Dünya huzur ve adalet arıyor

ÇALIŞMADAN GEÇİNEN BİZDEN DEĞİLDİR

“Bugün hep birlikte Hacı Bektaşı Veli’yi, bir Anadolu erenini, bir bilgeyi anacağız. İnsanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anacağız. O, bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şeyler söyledi. O dedi ki: ‘Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör.’ ‘Adalet her işte hakkı bilmektir.’ ‘En yüce servet ilimdir.’ ‘Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.’ ‘Çalışmadan geçinenler bizden değildir.’ ‘Alimin uykusu, cahilin ibadetinden üstündür.’ ‘Arifler hem arıdır hem arıtıcıdır.’ ‘Kibrin aslı şeytan, tevazünün aslı rahmandır.’ ‘En büyük keramet çalışmaktır.’

SÖYLEDİKLERİ KAİNATIN EVRENSEL KURALI

Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor. Yaşamı boyunca hep hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin yoluyla Anadolu’ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. O kendi deyimiyle 72 milleti bir saymıştır. Aklı kullanmayı ve bilimi öğütledi. ‘Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir’ diyordu. Onun dergâhında eğitim görenler, Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa’nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor.

BUGÜN DÜNYADA ACI GERÇEKLER VAR

Hacı Bektaşı Veli’ye göre insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkâr böyle söylüyor ama bugün dünyada yaşadığımız acı gerçekler var. Bugün dünyanın savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşanan alanların büyük bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da İslam adına birbirini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş, açlık nedeniyle zarar gören çocukların büyük bir bölümü de yine Müslümanların çocukları. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur ve İslam dünyasına da huzur ve adalet gelir.”

BAKAN ERSOY: TARİHİMİZİN GÖNÜL FATİHİ



Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Hacıbektaş taşına kazınmış birer anı plaketi verdi.



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törende özetle şunları söyledi: “Tarihimizde Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır. Onlar olmasaydı bu topraklara sahip olmak, vatan yapmak mümkün olmazdı. Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız. Bugün Hacı Bektaş Veli’nin mirasından bahsedeceksek o mirasın en önemli parçası işte bu sorumluluktur. Hedefleri bir olanın gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkin şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir. Bizler yüzlerce yıllık Türk-İslam kültürünün kökleri, dalları ve yapraklarıyız.”

İMAMOĞLU: ALLAH HACI BEKTAŞ TERBİYESİ VERSİN

TÖRENE katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ziyaret etti. Müzenin girişinde yer alan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içen İmamoğlu daha sonra ziyaret ettiği Hacıbektaş Belediyesi önünde toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Hacı Bektaş’ı sizlere yakışır hale getireceğiz. İnşallah bu ülkeyi yöneten herkese Allah, Hacı Bektaş terbiyesi versin” dedi.

HACIBEKTAŞ HATIRASI

- Anma törenleri için Türkiye’nin farklı kentlerinden Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na büyük ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, Elazığ’dan gelen yerel kıyafetli vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li milletvekilleri ve Türkiye’nin farklı noktalarından belediye başkanları katıldı. Törene katılanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli Semah Ekibi’nin gösterisini de izledi.