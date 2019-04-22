Dünya Günü nedir? Dünya Günü o olay ardından ortaya çıktı
Bugün, 1970 yılında başlatılan, çevresel bayram olarak da bilinen Dünya Günü’nün 49. Yıl dönümü. Dünyadaki 190 ülkede geçerli olan Dünya Günü, bu yıl Google tarafından da unutulmadı. Bu anlamlı gün, ömrü insan faaliyetleri tarafından tehdit edilen dost canlılara dikkat çekilmek amacıyla ilan edildi. İşte, Dünya Günü’nün tarihiyle ilgili detaylı bilgi
Bu yıl 49’uncusu kutlanan Dünya Günü, tabiat anayı kucaklamak ve çevre konularını ön plana çıkarmak için küresel bir etkinlik. Her yıl dünya çapında milyonlarca inşan, ağaç dikerek ya da mahallelerini temizleyerek bu anlamlı güne katkıda bulunuyor. Peki, Dünya Günü nasıl ortaya çıktı?
DÜNYA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Gaylord Nelson, Kaliforniya sahilinde 3500'den fazla kuş öldüren 1969 Santa Barbara petrol sızıntısının yol açtığı yıkımı gördükten sonra Dünya Günü fikriyle geldi.
22 Nisan 1970’teki ilk Dünya Günü, çevreye verilen zararı protesto etmek için yürüyen 22 milyon Amerikalı tarafından kutlandı.
Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasına ve bir dizi çevre mevzuatı geçirilmesine yol açtı.
O zamandan beri, Dünya Günü dünyaya yayıldı ve şu anda dünya çapında 190'dan fazla ülkede kutlanıyor.
Geçmişte, Yeni Zelanda Dünya Günü festivallerine, temizlik etkinliklerine ve çevre atölyelerine ev sahipliği yaptı.
İklim değişikliğine, ormansızlaşmaya ve kirlenmeye neden olan insan faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olan, dünyadaki türlerin hızla tükenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.
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