Dünya çocuklar için birleşti
Her yıl 20 Kasım tüm dünyada Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor.
Çocukların sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kutlanan bu özel gün, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler’de (BM) kabul gören ve Eylül 1990’da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıldönümü. Türkiye’de ise sözleşme Aralık 1994’te TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi.
Bu özel günde BM UNICEF öncülüğünde İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi, Ankara’da Atakule mavi renge büründü. Sembol yapıların mavi ışıkla aydınlatılması, çocuk haklarına dikkat çekmesinin yanı sıra, İstanbul’da farklı bir görsel estetik oluşturdu.
VALİ EŞLERİNE GÖREV
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bu özel günde Beştepe’de düzenlenen ‘Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ programında vali eşlerine hitap etti. Emine Erdoğan konuşmasında, çocuk işçiliğiyle mücadelede vali eşlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, “Sizler, bu çocukların manevi annelerisiniz. Onların sizin çabanıza, gayretinize ihtiyacı var. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var” dedi.
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