Dünya çocuklar için birleşti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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ANKARA - AA- DHA
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünya çocuklar için birleşti

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Dünya çocuklar için birleşti

Her yıl 20 Kasım tüm dünyada Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor.

Çocukların sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kutlanan bu özel gün, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler’de (BM) kabul gören ve Eylül 1990’da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıldönümü. Türkiye’de ise sözleşme Aralık 1994’te TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi.

Dünya çocuklar için birleşti

Bu özel günde BM UNICEF öncülüğünde İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi, Ankara’da Atakule mavi renge büründü. Sembol yapıların mavi ışıkla aydınlatılması, çocuk haklarına dikkat çekmesinin yanı sıra, İstanbul’da farklı bir görsel estetik oluşturdu.

Dünya çocuklar için birleşti

VALİ EŞLERİNE GÖREV

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bu özel günde Beştepe’de düzenlenen ‘Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ programında vali eşlerine hitap etti. Emine Erdoğan konuşmasında, çocuk işçiliğiyle mücadelede vali eşlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, “Sizler, bu çocukların manevi annelerisiniz. Onların sizin çabanıza, gayretinize ihtiyacı var. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var” dedi. 

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