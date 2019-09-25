Dünya Çocuk Günü ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?
Dünya Çocuk Günü, 1925 yılında gerçekleştirilen Dünya Konferansının ardından gündeme gelmiştir. Dünya Çocuk Günü kutlamaları için ise Ekim ayının ilk pazartesi günü belirlenmiştir. Peki, bu yıl Dünya Çocuk Günü ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Dünya Çocuk Günü, ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaktadır. Bu tarih, 2019 yılında 7 Ekim'e denk gelmektedir.
Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.
Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.
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