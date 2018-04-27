Dünya bizden öğrendi... Japonya'ya canlı Cerrahpaşa eğitimi

Kobe’de 25 Nisan’da başlayan WLNC’de (Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroradyoloji Bilim Dalı Kliniği’nden 10, Ankara Koru Hastanesi’nden de 3 ameliyat, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 900 nöroradyolog tarafından ilgiyle takip edildi.

Ameliyatları Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, Prof. Dr. Naci Koçer, Prof. Dr. Saruhan Çekirge ve ekipleri gerçekleştirdi. Kobe’de bulunan Prof. Dr. Civan Işlak ile Prof. Dr. Işıl Saatçi Çekirge ise ilgili oturumları yöneterek, koordinasyonu kurdu. Konferansta Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Japonya, Çin ve Arjantin’den de canlı ameliyat bağlantısı yapıldı. Ancak en çok vakayı Türkiye’deki uzmanlar gerçekleştirdi. Hastaları anestezi uzmanı Prof. Dr. Ercan Türeci ve ekibi genel anesteziyle uyuttu.

NÖRORADYOLOJİDE LİDER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde önceki gün canlı ameliyatları yapan Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, “Yıllardır bizim bu konferanslarda canlı vakalarla eğitim vermemiz, Türkiye’nin nöroradyoloji konusunda çok gelişmiş, lider bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Bu işlemler dünyanın her yerinde yapılamıyor. Türkiye’de yaklaşık 20 merkezde nöroradyoloji merkezi bulunuyor. Ancak hasta yoğunluğu en yüksek olan biziz” dedi.

Kliniklerinde Danimarka, Kanada, Çin, Japonya, Yunanistan, Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden gelen 20 doktora eğitim verdiklerini anlatan Prof. Dr. Kızılkılıç, “Burası uluslararası tanınan, saygınlığı olan bir yer. Bizden öğrenenler verdiğimiz sertifikalar, referans mektuplarıyla Avrupa’da iş bulabiliyorlar. Örneğin Stockholm, Zürih’de çalışan uzmanlar var” diye konuştu.

10 ÖZEL VAKA

Kobe’de izlenen 10 vakanın da özellikli olduğunu ve açık ameliyat imkânı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Kızılkılıç, “Hastanın kasığından kataterle girerek, beyin damarına ulaşıp, örneğin anevrizmaya (damarda balonlaşma) müdahale ediyoruz” dedi. Cerrahpaşa’daki nöroradyoloji merkezini Prof. Dr. Civan Işlak kurdu. Prof. Dr. Işlak yöntemin geliştirildiği Fransa’da eğitim alabilmek için önce Fransızca öğrendi, sonra Türkiye’de merkez kurdu. Merkezde iki anjiyo ünitesi bulunuyor. Hasta yoğunluğu ve hayat kurtaran, acil müdahalelere öncelik verilmesi nedeniyle 3 yıl sonrasına varan randevular veriliyor.