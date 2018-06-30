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    Dün yakalanmışlardı! 'Hususi' oluşum elemanı çıktılar...

    ADANA, (DHA)
    30.06.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Adana ve Nevşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin, örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu 'hususi' oluşumda yer aldığı ortaya çıktı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik dün gerçekleştirilen 10 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Daha önceki operasyonlarda yakalanan bazı örgüt üyelerinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki U.G. ve F.Y.'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu 'hususi' oluşumda yer aldığı ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürüldü. Şüpheliler Y.E. ve N.Ç.'nin ise örgütün sözde 'Seyhan Eyaleti' kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edildi.

    Aynı soruşturma kapsamında, 'hususi' oluşumda yer alan 3 kişi ile kadın yapılanmasındaki 6 kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

     

     

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    Etiketler: hususi oluşum , son dakika , haberler
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