‘Dün ne yaptıysak yarın onu yapacağız’
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yenilenecek İstanbul seçimiyle ilgili “Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Grup toplantısında konuşan Temelli şunları söyledi: “Hukuksuzluk her yerde. 31 Mart seçimlerine giderken KHK ile ihraç edilenlerle ilgili sıkıntı olup olmayacağı bizzat YSK’ya soruldu. Buna rağmen KHK’lı arkadaşlarımızın mazbataları geri alındı. YSK tuzak kurdu. HDP İstanbul’da aday çıkaracak mı? HDP ne yapacak? Kamuoyunu bununla meşgul etmeyin. Nerede bir hukuksuzluk, haksızlık varsa HDP orada olacak. Unutmayın HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP’siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla uğraşmayın, asıl siz ne yapacaksınız? HDP’nin ne yapacağı belli. 31 Mart’ta siyasetin kulvarını değiştirdik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz. Gelin demokrasi ittifakında buluşalım, müzakere zeminini yeni bir anayasa sürecinde buluşturalım. 23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.”
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