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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Dün ne yaptıysak yarın onu yapacağız’

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‘Dün ne yaptıysak yarın onu yapacağız’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yenilenecek İstanbul seçimiyle ilgili “Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Grup toplantısında konuşan Temelli şunları söyledi: “Hukuksuzluk her yerde. 31 Mart seçimlerine giderken KHK ile ihraç edilenlerle ilgili sıkıntı olup olmayacağı bizzat YSK’ya soruldu. Buna rağmen KHK’lı arkadaşlarımızın mazbataları geri alındı. YSK tuzak kurdu. HDP İstanbul’da aday çıkaracak mı? HDP ne yapacak? Kamuoyunu bununla meşgul etmeyin. Nerede bir hukuksuzluk, haksızlık varsa HDP orada olacak. Unutmayın HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP’siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla uğraşmayın, asıl siz ne yapacaksınız? HDP’nin ne yapacağı belli. 31 Mart’ta siyasetin kulvarını değiştirdik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz. Gelin demokrasi ittifakında buluşalım, müzakere zeminini yeni bir anayasa sürecinde buluşturalım. 23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.” 

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