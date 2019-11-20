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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlkay DİKİCİ - DHA 
20.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Dün gözaltına alınmışlardı ama... Durmak bilmiyorlar!

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İSPARK otoparklarını mesai dışında işgal eden değnekçiler dün gece yine görüntülendi. Defalarca polisin operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler 108 lira ceza ile serbest bırakılıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin iştiraklerinden İSPARK'ın il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı bulunuyor. Bu otoparkların bir bölümünde mesai saatleri dışında görevli bulunmuyor. Mesai bitmesinin ardından görevlilerin ayrıldığı otoparklara 'değnekçi' adı verilen kişiler geliyor. Değnekçiler araç sürücülerini tehdit ederek ücret talep ediyor.

DHA'nın haberleri üzerine polis, bir çok kez operasyon yaparak değnekçileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 100'den fazla değnekçi 108 lira para cezası ile serbest kaldı.

Günlük gelirlerinin bir bölümüne denk gelen cezayı ödeyen değnekçiler tekrar İSPARK otoparklarını işgal ediyor.

Haliç'teki İSPARK'a ait Azapkapı metro istasyonu otoparkında değnekçiler kameralara yansıdı. Eğlence yerleri ve restoranlara yakın olması nedeniyle vatandaşların sık kullandığı otoparkta, değnekçiler kısa sürede çok sayıda sürücüden para aldı. Otopark görevlisi gibi sürücüleri araçlarını park edecekleri yeri gösteren değnekçiler, DHA kamerasını görünce uzaklaştı.

Otoparkı kullanan kadın sürücü, "10 lira, 20 lira ne kopartabilirse talep ediyorlar, bunu bir meslek haline getirmişler" diye konuştu.

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