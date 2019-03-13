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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
13.03.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Dün gece intihardan vazgeçirildi... Bugün dehşet saçtı

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Dün gece intihardan vazgeçirildi... Bugün dehşet saçtı

MANİSA’da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A.ÿ(46), bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2’si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. 1’i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alınırken, Murat A. aranıyor.

Dün saat 22.30 sıralarında, Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4’üncü kat penceresine çıkan 2 çocuk babası emekli asker Murat A., atlayacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.’yı indirdi.

Murat A.’nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi’ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Murat A., bugün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.’nin Nişancıpaşa Mahallesi’ndeki evine konuşmaya gitti. Murat A., çıkan tartışma sonrası Meral D.’nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.’nın kız arkadaşı Y.K.’yi (17) bıçakladı. Murat A. kaçarken, 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, karnından bıçaklanan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Murat A.’nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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