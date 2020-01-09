Dün gece deprem mi oldu? 9 Ocak son depremler listesi!

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 9 Ocak Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.09 07:52:59 37.8878 29.5953 8.7 -.- 3.6 3.7 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.09 07:40:07 38.5905 30.1438 16.2 -.- 1.7 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.01.09 07:12:55 38.5438 44.0138 9.9 -.- 1.6 -.- KASIKARA-OZALP (VAN) İlksel

2020.01.09 06:51:40 37.2595 36.2990 5.0 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2020.01.09 05:56:57 38.0090 42.9063 6.5 -.- 2.0 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.09 04:56:45 38.8178 27.0487 10.2 -.- 1.5 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.01.09 04:55:28 39.0572 40.2985 4.9 -.- 1.8 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel

2020.01.09 04:23:00 40.7792 32.3963 5.0 -.- 1.1 -.- BESKONAK-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.09 04:17:56 35.7810 28.1763 6.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel

2020.01.09 04:12:14 39.6592 32.9392 16.5 -.- 1.4 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2020.01.09 04:08:32 37.7758 29.1683 5.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.01.09 03:46:23 39.6692 32.9633 6.6 -.- 2.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2020.01.09 03:33:46 39.4978 28.8507 14.2 -.- 1.6 -.- KARAGOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2020.01.09 03:03:06 39.7125 41.0465 6.4 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel

2020.01.09 02:54:03 37.8312 29.2775 7.9 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.01.09 01:25:43 38.7122 33.6090 1.9 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2020.01.09 01:15:24 37.3022 26.9888 8.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.09 01:00:06 38.7930 42.4362 5.4 -.- 1.7 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel

2020.01.09 00:52:22 38.8342 42.3993 13.0 -.- 2.3 -.- SEYRANTEPE-AHLAT (BITLIS) İlksel