Dün gece deprem mi oldu? 8 Ocak son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 8 Ocak Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 8 Ocak tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 8 Ocak Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.01.08 08:28:54 35.1477 26.8183 68.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.08 06:54:40 38.5203 33.9393 9.4 -.- 1.6 -.- BAGLIKAYA-(AKSARAY) İlksel
2020.01.08 05:00:07 39.5948 26.4098 11.6 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.01.08 04:27:35 39.8353 41.8553 8.0 -.- 2.0 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2020.01.08 04:22:37 40.0945 41.0355 10.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2020.01.08 03:31:11 39.6848 41.1905 12.2 -.- 1.5 -.- CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel
2020.01.08 03:14:48 37.3742 38.7795 1.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2020.01.08 02:46:44 36.2180 30.9220 7.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.08 00:59:29 37.8062 29.7485 4.8 -.- 1.4 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2020.01.08 00:36:47 38.2020 36.2852 18.9 -.- 1.4 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
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