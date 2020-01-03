Dün gece deprem mi oldu? 3 Ocak son depremler listesi!

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 3 Ocak Cuma gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.03 07:37:08 37.9642 42.9800 2.5 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.03 06:57:35 37.8513 29.2260 17.3 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2020.01.03 04:56:30 39.6765 32.4192 11.8 -.- 1.5 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel

2020.01.03 04:54:03 36.3745 28.6495 6.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.03 04:42:13 39.2888 37.4215 6.5 -.- 1.2 -.- KARANLIK-KANGAL (SIVAS) İlksel

2020.01.03 03:39:11 40.8835 28.2268 10.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.01.03 02:44:18 36.5735 28.9722 5.0 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.03 01:54:59 37.7922 29.4708 5.0 -.- 2.1 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel