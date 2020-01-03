Dün gece deprem mi oldu? 3 Ocak son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 3 Ocak Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 3 Ocak tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 3 Ocak Cuma gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.01.03 07:37:08 37.9642 42.9800 2.5 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.03 06:57:35 37.8513 29.2260 17.3 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2020.01.03 04:56:30 39.6765 32.4192 11.8 -.- 1.5 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel
2020.01.03 04:54:03 36.3745 28.6495 6.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.03 04:42:13 39.2888 37.4215 6.5 -.- 1.2 -.- KARANLIK-KANGAL (SIVAS) İlksel
2020.01.03 03:39:11 40.8835 28.2268 10.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.03 02:44:18 36.5735 28.9722 5.0 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.03 01:54:59 37.7922 29.4708 5.0 -.- 2.1 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
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