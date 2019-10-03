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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Dün gece deprem mi oldu? 3 Ekim son depremler listesi!

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Dün gece deprem mi oldu? 3 Ekim son depremler listesi!

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, İzmir yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 3 Ekim tarihli en son depremler listesi

Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe gününe dair son dakika depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

07:56:41 36.2692 28.5540 9.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
07:54:05 36.2852 28.5620 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
07:50:26 36.2272 28.6328 7.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:44:55 36.3143 28.5310 8.7 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ (RODOS ADASI YAKINLARI)
06:26:44 38.0768 27.0380 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:00:06 38.9007 26.2505 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
05:34:29 40.6997 25.5070 7.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
04:51:01 38.2602 27.0995 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
03:52:01 36.9142 29.3040 13.3 -.- 1.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
03:33:48 36.9543 27.9200 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:27:23 37.8373 29.7175 14.9 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:22:46 37.7913 29.6960 17.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:12:04 38.0380 27.0230 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:38:26 37.4922 26.7675 7.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:30:16 36.9885 27.4822 14.6 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:27:59 39.7170 25.5932 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
01:31:35 37.7238 29.8805 20.4 -.- 1.3 -.- ARMUT-YESILOVA (BURDUR)
01:10:20 40.8752 28.2753 2.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

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