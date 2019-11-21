Dün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 21 Kasım Perşembe gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 21 Kasım tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 21 Kasım Perşembe gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
21 KASIM SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.21 07:06:43 38.8802 42.5023 5.3 -.- 2.7 -.- DEVELIK-AHLAT (BITLIS) İlksel
2019.11.21 06:25:08 36.4433 26.7788 123.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.11.21 05:58:33 37.8897 29.6447 11.9 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 05:50:53 40.8798 28.2088 14.5 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.21 05:28:42 37.8065 29.5645 10.4 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 04:16:21 39.6225 26.4628 10.8 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.21 03:09:54 37.6667 26.8872 15.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.21 02:29:41 37.1525 35.8657 25.6 -.- 1.7 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.11.21 02:18:00 38.9642 33.8633 5.4 -.- 1.5 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 02:11:05 37.8075 29.7463 5.0 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 01:26:36 39.0283 33.7597 11.8 -.- 1.5 -.- CATALPINAR-EVREN (ANKARA) İlksel
2019.11.21 01:15:30 38.9422 33.8055 2.7 -.- 1.4 -.- YAYLAK-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 00:59:42 38.2830 26.3247 5.5 -.- 1.7 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2019.11.21 00:57:58 38.9852 33.8003 7.5 -.- 1.6 -.- SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 00:49:47 39.6818 27.7975 7.9 -.- 1.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.11.21 00:43:57 36.4658 30.1630 17.4 -.- 1.4 -.- YALNIZ-FINIKE (ANTALYA) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle