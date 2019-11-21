Dün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!
GeriGündem Dün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.11.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Dün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dün gece deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler listesi!

Dün gece deprem mi oldu sorusu, 21 Kasım Perşembe gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 21 Kasım tarihli son depremler listesi

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 21 Kasım Perşembe gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

21 KASIM SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.21 07:06:43 38.8802 42.5023 5.3 -.- 2.7 -.- DEVELIK-AHLAT (BITLIS) İlksel
2019.11.21 06:25:08 36.4433 26.7788 123.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.11.21 05:58:33 37.8897 29.6447 11.9 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 05:50:53 40.8798 28.2088 14.5 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.21 05:28:42 37.8065 29.5645 10.4 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 04:16:21 39.6225 26.4628 10.8 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.21 03:09:54 37.6667 26.8872 15.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.21 02:29:41 37.1525 35.8657 25.6 -.- 1.7 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.11.21 02:18:00 38.9642 33.8633 5.4 -.- 1.5 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 02:11:05 37.8075 29.7463 5.0 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 01:26:36 39.0283 33.7597 11.8 -.- 1.5 -.- CATALPINAR-EVREN (ANKARA) İlksel
2019.11.21 01:15:30 38.9422 33.8055 2.7 -.- 1.4 -.- YAYLAK-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 00:59:42 38.2830 26.3247 5.5 -.- 1.7 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2019.11.21 00:57:58 38.9852 33.8003 7.5 -.- 1.6 -.- SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2019.11.21 00:49:47 39.6818 27.7975 7.9 -.- 1.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.11.21 00:43:57 36.4658 30.1630 17.4 -.- 1.4 -.- YALNIZ-FINIKE (ANTALYA) İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle