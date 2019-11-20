Dün gece deprem mi oldu? 20 Kasım son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 20 Kasım Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 20 Kasım tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 20 Kasım Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.20 07:14:00 38.0160 27.0020 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.20 06:56:47 38.0103 27.0072 7.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.20 06:51:49 37.9952 26.9688 12.1 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.20 05:57:42 37.7027 30.1872 5.0 -.- 1.8 -.- CENDIK-(BURDUR)
2019.11.20 05:19:19 35.9910 27.5067 6.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2019.11.20 03:17:02 38.1758 30.1592 5.0 -.- 1.8 -.- KEKLICEK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2019.11.20 02:21:48 39.2627 32.9237 8.5 -.- 1.6 -.- ALTINCANAK-GOLBASI (ANKARA)
2019.11.20 01:29:42 38.4068 44.4510 5.0 -.- 3.2 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN)
2019.11.20 00:02:01 38.0105 27.0162 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle