Dün gece deprem mi oldu? 19 Aralık son depremler listesi!

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 19 Aralık Perşembe gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.12.19 05:52:01 36.4443 27.3467 5.0 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2019.12.19 05:24:30 39.4397 27.9367 2.1 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2019.12.19 04:50:23 39.5282 27.8350 7.6 -.- 1.6 -.- MACARLAR-(BALIKESIR)

2019.12.19 01:39:00 39.2808 40.7390 5.8 -.- 1.8 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL)

2019.12.19 01:28:21 37.3383 36.0818 15.0 -.- 2.1 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)