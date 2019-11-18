Dün gece deprem mi oldu? 18 Kasım son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 18 Kasım Pazartesi gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 18 Kasım tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 18 Kasım Pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.18 02:23:31 40.2045 29.0583 8.1 -.- 3.2 3.0 OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.11.18 00:44:16 38.4840 27.7665 16.7 -.- 0.8 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
ÖNCEKİ GÜN YAŞANAN DEPREMLERİN LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.17 23:39:06 38.6133 40.2370 14.0 -.- 2.1 -.- YATANSOGUT-GENC (BINGOL) İlksel
2019.11.17 22:53:37 36.4648 28.7118 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 21:57:18 39.2095 33.8450 5.0 -.- 3.0 2.8 TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) REVIZE02 (2019.11.17 21:57:19)
2019.11.17 20:48:00 39.3640 33.1388 5.1 -.- 1.6 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.17 20:42:19 39.5067 35.5072 16.5 -.- 1.2 -.- ALEMBEY-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2019.11.17 20:14:22 37.0953 23.1023 13.5 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.11.17 19:28:38 41.6762 32.6835 2.6 -.- 2.3 -.- KUMACORAK-(BARTIN) İlksel
2019.11.17 14:46:19 36.4687 28.6710 1.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 13:41:38 36.4430 28.6452 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 13:11:16 38.2462 40.9975 6.3 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.11.17 11:39:57 37.0178 28.0107 0.0 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.17 11:25:07 36.4690 28.6912 5.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 11:21:38 38.8633 27.0108 2.8 -.- 2.5 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.11.17 10:20:59 36.4938 28.6643 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.11.17 10:20:59)
2019.11.17 09:49:43 37.4448 35.8878 5.0 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.17 01:03:30 40.9348 28.2800 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
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