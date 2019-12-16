Dün gece deprem mi oldu? 16 Aralık son depremler listesi!

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 16 Aralık Pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.16 06:45:26 39.4357 27.9298 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.16 06:40:37 39.4282 25.6743 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.16 06:17:10 39.4317 25.7312 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.16 06:00:25 39.4302 25.6600 7.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel

2019.12.16 05:53:49 39.4218 25.7440 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.16 04:09:30 39.5053 25.9743 5.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.16 03:10:03 38.1182 41.5893 5.0 -.- 2.6 -.- TASLIK-KOZLUK (BATMAN) İlksel

2019.12.16 02:43:56 37.8955 29.6067 6.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.16 02:17:35 38.0358 27.0118 4.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.16 02:11:28 38.1417 41.5822 7.9 -.- 2.2 -.- UZUNYAZI-KOZLUK (BATMAN) İlksel

2019.12.16 01:51:54 38.7273 42.9875 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2019.12.16 01:12:46 40.4052 27.1478 6.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2019.12.16 01:11:26 37.8263 29.6400 5.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel