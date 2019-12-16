Dün gece deprem mi oldu? 16 Aralık son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 16 Aralık Pazartesi gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 16 Aralık tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 16 Aralık Pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.12.16 06:45:26 39.4357 27.9298 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.16 06:40:37 39.4282 25.6743 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 06:17:10 39.4317 25.7312 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 06:00:25 39.4302 25.6600 7.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 05:53:49 39.4218 25.7440 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 04:09:30 39.5053 25.9743 5.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.16 03:10:03 38.1182 41.5893 5.0 -.- 2.6 -.- TASLIK-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.16 02:43:56 37.8955 29.6067 6.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.16 02:17:35 38.0358 27.0118 4.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.16 02:11:28 38.1417 41.5822 7.9 -.- 2.2 -.- UZUNYAZI-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.16 01:51:54 38.7273 42.9875 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.12.16 01:12:46 40.4052 27.1478 6.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.12.16 01:11:26 37.8263 29.6400 5.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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