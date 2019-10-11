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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Dün gece deprem mi oldu? 11 Ekim son depremler listesi!

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Dün gece deprem mi oldu? 11 Ekim son depremler listesi!

Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 11 Ekim Cuma gününe dair son dakika depremler listesi

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, İzmir yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 11 Ekim tarihli en son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:41:45 39.9620 38.6058 13.1 -.- 2.1 -.- KAYI-REFAHIYE (ERZINCAN)
08:33:50 36.8245 31.0868 23.8 -.- 2.0 -.- BELEK-SERIK (ANTALYA)
06:58:53 38.7198 26.8767 14.8 -.- 2.2 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR)
06:41:51 39.4268 25.6380 11.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
06:38:12 39.4148 25.5785 5.4 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI
05:59:23 39.4298 25.6695 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:54:56 40.8798 28.2410 10.0 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
05:02:29 39.4307 25.6730 10.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
04:31:21 39.4287 25.6978 11.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
04:22:08 39.4182 25.6343 12.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
04:18:13 39.4288 25.6708 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:15:18 39.4410 25.6898 9.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
03:47:33 39.4357 25.6965 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:45:19 39.5935 26.0335 20.4 -.- 1.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:33:34 39.4355 25.7017 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:29:49 39.4325 25.6457 6.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI
03:25:36 39.4337 25.6932 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
03:19:48 39.4215 25.7410 17.5 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
03:09:44 39.4348 25.6880 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:04:28 39.4325 25.6837 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
03:00:10 39.4338 25.6740 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:59:41 39.4357 25.6912 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:55:57 39.4173 25.6478 10.9 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI
02:41:49 35.5102 29.6362 88.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:59:21 37.8472 28.9975 20.3 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
00:11:39 39.4372 25.7203 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
00:09:35 39.4287 25.6655 7.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

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