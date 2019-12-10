Dün gece deprem mi oldu? 10 Aralık son depremler listesi!

Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 10 Aralık Salı gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.12.10 08:04:46 38.7752 26.7763 16.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.12.10 06:59:52 37.3942 26.9703 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.12.10 05:03:37 38.0357 27.0350 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.12.10 05:00:00 39.4578 36.7070 6.3 -.- 1.9 -.- KAYADIBI-(SIVAS)

2019.12.10 04:47:09 35.5572 29.4377 25.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.12.10 03:55:31 35.4758 28.4395 84.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ

2019.12.10 02:26:31 36.8342 32.0120 3.9 -.- 1.9 -.- KOZAGACI-GUNDOGMUS (ANTALYA)

2019.12.10 02:03:40 39.0868 29.0163 8.9 -.- 1.7 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)

2019.12.10 01:17:03 38.6538 43.6393 23.3 -.- 2.1 -.- ERCEK-(VAN)

2019.12.10 00:10:08 37.8700 27.7072 5.2 -.- 1.3 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)