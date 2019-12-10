Dün gece deprem mi oldu? 10 Aralık son depremler listesi!
Dün gece deprem mi oldu sorusu, 10 Aralık Salı gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 10 Aralık tarihli son depremler listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 10 Aralık Salı gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, dün gece deprem mi oldu sorusunun cevabı
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.12.10 08:04:46 38.7752 26.7763 16.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.12.10 06:59:52 37.3942 26.9703 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2019.12.10 05:03:37 38.0357 27.0350 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.12.10 05:00:00 39.4578 36.7070 6.3 -.- 1.9 -.- KAYADIBI-(SIVAS)
2019.12.10 04:47:09 35.5572 29.4377 25.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.12.10 03:55:31 35.4758 28.4395 84.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ
2019.12.10 02:26:31 36.8342 32.0120 3.9 -.- 1.9 -.- KOZAGACI-GUNDOGMUS (ANTALYA)
2019.12.10 02:03:40 39.0868 29.0163 8.9 -.- 1.7 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
2019.12.10 01:17:03 38.6538 43.6393 23.3 -.- 2.1 -.- ERCEK-(VAN)
2019.12.10 00:10:08 37.8700 27.7072 5.2 -.- 1.3 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)
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