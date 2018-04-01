Dün gece başlarına taş yağdı!

Amasya merkez Dere Mahallesi Zincirli Sokak'ta aşırı yağışlardan dolayı sık sık yaşanan taş düşmeleri sonrası mahalle sakinleri 5 ay önce AFAD’ın Şeyhcui Mahallesi'nde yaptırdığı konutlara taşındı. 30 yıl oturduğu mahallede 4 defa heyelan tehlikesi atlattıklarını ve evlerinin yıkıldığını anlatan Murat Abacı, “Devletimizden, AFAD’dan Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. AFAD müdürü taşınmamız için çok zorladı. Çok yardımcı oldu. Hala taşınmayanlar vardı. En son 15 gün önce onlarda çıktılar. Taşınmasalar çok büyük sıkıntı olacaktı” dedi.

Büyük çaptaki heyelanın bildirilmesinin ardından Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve polisin önlem aldığı alana gelip telefonla görüşüp bilgilendirdiği Vali Osman Varol’dan talimatlar alan Afet ve Acil Durum İl Müdürü (AFAD) Sinan Bulut da, “Biz burada yaşayan 84 hak sahibi için konut yaptık. Zaten şu anda bir can ve mal kaybının olmamasının sebebi buraları boşaltıp vatandaşlarımızı afet konutlarına taşımamız oldu. Ben vatandaşlarımızı 'mahalleyi boşaltın, konutlarınıza taşının' diye sık sık uyarmıştım” şeklinde konuştu.

Kaya parçalarının altında kalan evlerinden 15 gün önce çıkıp yeni konutlara taşındıklarına değinen Gülistan Yılmaz da, “Taşınmasaydık bir ev büyüklüğündeki koca koca taşların altında kalacaktık. Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.