Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dün eşinin gözleri önünde denizde kaybolmuştu. Bugün acı haber geldi

    Dün eşinin gözleri önünde denizde kaybolmuştu. Bugün acı haber geldi

    Ramazan EĞRİ / İstanbul (DHA)
    02.07.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da dün Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Bu sabah tekrar başlayan çalışmalar sırasında Kulaoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

    Dün Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılmıştı.

    Serkan Kulaoğlu ise dün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı. Kulaoğlu'nun cansız bedeni karaya çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Dün eşinin gözleri önünde denizde kaybolmuştu. Bugün acı haber geldi

    Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadıKartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açılan Serkan Kuloğlu, teknenin su alması sonucu tamir etmek için denize atla ve kısa bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisleri kadın ve çocuğu kurtarırken, kaybolan Serkan Kuloğlu’nun bulma çalışmaları ise sürüyor.Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atladı. Eşi Tuğba Kuloğlu’ndan halatı denize fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda gözden kayboldu.Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirilirdi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Kuloğlu ailesinin kızının arkadaşları olduğunu söyleyen Sedat Erdoğan, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su alıyormuş, Su alınca denize atlıyor kendisi. Nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” diyerek yüzmeyi bildiğini söyledi.Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayın ihbar edilmesinin ardından denizdeki tekneye ulaşan deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    Karısının gözleri önünde denizde kaybolmuştu... Kalp hastası babanın endişeli bekleyişi...Karısının gözleri önünde denizde kaybolmuştu... Kalp hastası babanın endişeli bekleyişi...

    Etiketler: haber , haberler , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri