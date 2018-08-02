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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa) (DHA)
02.08.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Dün başladı, bugün devam etti... Mahalleli tedirgin...

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BURSA’nın Mudanya ilçesinde 5 katlı bina inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki yolun bir kısmı çöktü, yan taraflarda bulunan 2 apartmanda çatlaklar oluştu. Tehlikeye rağmen evlerinde oturmaya devam eden bina sakinleri, önlem alınmasını istedi.

Şükrüçavuş Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde iki apartman arasında inşa edilecek 5 katlı bina için temel kazısı yapıldı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki asfalt yolun bir kısmı çöktü, diğer bölümde de çatlaklar oluştu. Ayrıca inşaatın iki tarafında bulunan 2 apartmanın duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Bir bölümü çöken yol, belediye ve polis ekipleri tarafından hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Kaldırımdan itibaren demir bariyerler konuldu.

Dün başladı, bugün devam etti... Mahalleli tedirgin...
TOPRAK KAYMASI DEVAM ETTİ

Dün meydana gelen ilk toprak kaymasının ardından bu sabah saatlerinde de toprak kayması devam etti. Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina ile çöken yol üzerinde bulunan binalarda oturanlar büyük korku ve panik yaşadı. Gün içinde evlerine girmemeyi tercih eden bina sakinleri, kalacak yerleri olmadığı için geceyi evlerinde geçirdi.

Dün başladı, bugün devam etti... Mahalleli tedirgin...
'ÖNLEM ALINSIN'

İnşaatın yanında hasar gören apartmanda oturanlar, toprak kayması ile ilgili yeterli önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Zehra Meriç, çöken yolda önce tahta parçalarıyla önlem alındığını, daha sonra demir bariyer konulduğunu; ancak toprak kaymasının durması için hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

Müteahhidi uyarmalarına rağmen temel kazısı yapıldığını da dile getiren Meriç, şöyle dedi:
"Müteahhide burayı kazmaması gerektiğini söyledik. Elektrik direklerinin devrileceğini söyledik; ancak bizi dinlemedi. Toprak kayması meydana geldi. Şu anda sokak ve yol kapalı. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Karşımızdaki apartman üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz. Belediye şerit çekti ve barikat kurdu. İlk çökme meydana geldiğinde çok korktuk, deprem oluyor sandık, evimiz sallandı. Korkarak yaşıyoruz. Gereğinin yapılmasını ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz."

Dün başladı, bugün devam etti... Mahalleli tedirgin...

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