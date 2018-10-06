Dün akşam tutuklanan Av. Ömer Kavili, tahliye edildi
SİLİVRİ’de görülen bir davada, mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı.
İSTANBUL Barosu Avukat Hakları Merkezi kurucusu Av. Ömer Kavili, dün akşam tutuklanmıştı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanan Av. Kavili için avukatları itiraz başvurusunda bulundu.
Yapılan itiraz sonrası Av. Kavili için tahliye kararı verildi. Av. Kavili, saatler sonrası Silivri Cezaevi'nden çıktı.
KARAR GECE YARISI ÇIKTI
Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı Adam Yıldırım, dün akşamdan beri süreci yakından takip ettiklerini aktararak "Tutuklama kararı sonrası, sulh ceza hakimliğine itiraz ettik. Nöbetçi hakim itirazımızı değerlendirdi ve tahliye kararı verildi. Gece yarısı saat 04.00 gibi bu karar çıktı, sabah da Ömer Bey tahliye edildi. Bir çok avukat arkadaş ile birlikte Ömer Bey'i alıp evine bıraktık. Çok da güzel bir dayanışma görüntüsü oluştu. Hukuk ve adalet hepimize lazım" dedi.
Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı Adam Yıldırım ve Hatice Bozkurt, Av. Kavili için itiraz başvurusunda bulundu.
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