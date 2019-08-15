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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Dün akşam Türkiye’yi karıştırmıştı... Video çekip bunları söyledi

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Dün akşam Türkiye’yi karıştırmıştı... Video çekip bunları söyledi

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan ve büyük tepki çeken Ali Abdülselam Yılmaz kendi Youtube kanalı üzerinden özür diledi.

Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.

Sadece maçı izlemek için UEFA Süper Kupa Finaline gittiğini söyleyen ünlü Youtuber, sahaya atlama düşüncesinin olmadığını ve video çekme amacının bulunmadığını savundu.

Yılmaz, maçı izlerken heyecanlandığını ve bir anlık refleksle sahaya atladığını öne sürerken planlanmamış bir hareket olduğunu söyledi.

Ne bir markanın, ne bir kurumun ne de bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediğini söyleyen Yılmaz şunları kaydetti:

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Sahaya giren Youtubera tepki çığ gibi büyüdü Hareketi pahalıya patladı...
Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü! Hareketi pahalıya patladı...


"Buradan bir video çıkartıp Youtube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında değildim. Hepinizden teker teker özür dilerim bu durum için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere mili forma giydim bu durumun içerisindeyim ve karşınıza geçip özür diliyorum." 

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