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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)-
25.07.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Dün akşam dehşet saçmıştı... Tutuklandı

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Dün akşam dehşet saçmıştı... Tutuklandı

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu’yu (20) tabanca vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu (49), tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5’inciÿkatta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan 5 çocuk babası Nevzat Aydoğdu ile eşi Fatma Aydoğdu arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Nevzat Aydoğdu, tabancasını çekip eşiÿFatma ve oğlu Enes Aydoğdu’ya ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu vurduğu ihbarında bulundu.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde  Fatma Aydoğdu ve oğlu Enes Aydoğdu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Nevzat Aydoğdu, sorgusunda, eşi ile sürekli kavga ettiğini söyledi. Oğlunun da olay sırasında eline bıçağı alıp, üzerine yürüdüğünü öne süren Aydoğdu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydoğdu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ İSTANBULA GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes’in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere İstanbul Esenler’e götürüldü.

Olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye dışarıya çıkan ve bu sayede kurtulan Aydoğdu çiftinin 2 küçük kızı da yine İstanbul’daki akrabalarına teslim edildi.

Baba dehşeti... Eşini ve oğlunu öldürdü
Baba dehşeti... Eşini ve oğlunu öldürdü
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