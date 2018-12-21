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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
21.12.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

Dün 4.5 ile sallanan Yalova bu iddiayı tartışıyor

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Dün 4.5 ile sallanan Yalova bu iddiayı tartışıyor

Yalova'da 4.5 şiddetinde yaşanan deprem 18 yıl önce yapımına başlanan ve tamamlanması için gün sayan erken uyarı sistemi sayesinde 2 gün önce tahmin edildiği öne sürüldü. Ancak depremin beklendiği haberinin vatandaşla paylaşılmaması yeni bir tartışma konusu başlattı. 4.5 şiddetindeki depremin 2 gün önce sinyalini veren erken uyarı sisteminin geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, vatandaşa duyurulma noktasında belediyenin bir sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde dün meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem, sarsıntıların önceden tahmin edilip edilemeyeceği konusunu tekrar gündeme getirdi.

Yalova’da 4 adet deprem erken uyarı istasyonunun bulunduğunu ifade eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Bu tip çalışmalar kısa vadede neticelenmiyor. Bu neticelerin bilimsel bir gerçek olup ortaya koyulması gerekiyor. 18 yıldır süren bir çalışmanın daha yeni yeni sonuçları alınmaya başladı. Örneğin radon denilen bir gaz var. Depremden önce bu gazın çıkışı söz konusu. Şu anda o gazın çıkışını bilecek bir teknoloji, onu ortaya çıkartacak bir bilimsel çalışma yok. Bazı şeyler bilime dayanmadan ortaya atılıyor. Burada şimdi erken uyarı sistemi gerçeği var. Bu 2 seferden beri bize sonucu gösterdi. Ben bu anlamda çok umutlandım. Vatandaşlarımızı bilgilendirirken de yüzde 100 erken uyarı sistemi çalışması ondan sonra depremin vuku bulduğu kesinleştiği zaman vatandaş bilgilendirilebilir. Şimdi 2 taneyi bildik. Bir sonraki depremde öyle bir sinyal gelmezse, vatandaşlarımız zor durumda kalır” dedi.

Dün 4.5 ile sallanan Yalova bu iddiayı tartışıyor

"VATANDAŞA DUYURMAK BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL"

Vatandaşa duyurulma noktasında da belediyenin yetki ve sorumluluğu bulunmadığının altını çizen Salman, “Vatandaşı bilgilendirmenin sorumluluğu bizde olsa elbette bende mutlu olurum. Bir an önce vatandaşı kötü bir olayla karşı uyarmak isteriz. Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği önce verileri AFAD’a bildiriyor, AFAD da valiliğe bildirip, vatandaşa duyurmakla hükümlü. O aşamada belediyemize görev verilirse, biz de o görevi sonuna kadar en iyi şekilde yerine getirmekte mükellefiz” diye konuştu.

"ŞU ANDA DEPREM HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN GÖRÜNÜYOR"

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir ise, yaşanan 4.5 şiddetindeki depremin tali bir fay hattında olduğunu belirterek, “Bu deprem Kuzey Anadolu fay sistemi içerisinde yer alan faylardan bir tanesidir. Bu fay sistemi bundan büyük depremler üretmesi beklenmez. Bunun öncü bir deprem olduğunu söylemek doğru değil. Bu başlı başına bir depremdir. Bu demek değildir ki bu deprem önümüzde meydana gelecek depremin habercisidir. Bu sadece Yalova ile sınırlı olmayıp, Gemlik ilçesi ciddi anlamda sıkıntılıdır. İnsanların önlem alması gerekiyor. Yağmur yağdığında nasıl şemsiye açıyorsanız, şu anda da deprem hiç olmayacağı kadar yakın gözüküyor” dedi.

 

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